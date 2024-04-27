Arda Güler'in sahne aldığı maçta Real Madrid kazandı 

27 Nisan 2024 00:22 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 00:25

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında Reale Arena'da Real Sociedad ile karşılaştı. Karşılaşmadan Real Madrid, Arda Güler'in attığı tek golle 1-0 galip ayrıldı.

Maçın 29. dakikasında, sağ kanattan Carvajal'ın ortasına hareketlenen Arda Güler, ceza sahası içinde iyi yer tutarak yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi ve takımına üç puan kazandıran golü kaydetti.

ADINI REAL MADRID TARİHİNE YAZDIRDI

Arda Güler karşılaşmada attığı golle takımına 3 puanı getirirken aynı zamanda Real Madrid tarihine de geçti. Opta verilerine göre Milli futbolcu, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk karşılaşmada gol atan en genç 2. futbolcu oldu.

Sıralama şu şekilde:

Rodrygo - 18 yıl 294 gün

Arda Güler - 19 yıl 61 gün

Jude Bellingham – 20 yıl 44 gün