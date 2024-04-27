27 Nisan 2024 00:22 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 00:25
Arda Güler'in sahne aldığı maçta Real Madrid kazandı
La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0'lık skorla mağlıp etti. Real Madrid formasıyla ilk kez bir La Liga karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Arda Güler, takımına zaferi getiren golü attı. Bu golle birlikte milli oyuncu, Real Madrid tarihinin adını yazdırdı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında Reale Arena'da Real Sociedad ile karşılaştı. Karşılaşmadan Real Madrid, Arda Güler'in attığı tek golle 1-0 galip ayrıldı.
Maçın 29. dakikasında, sağ kanattan Carvajal'ın ortasına hareketlenen Arda Güler, ceza sahası içinde iyi yer tutarak yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi ve takımına üç puan kazandıran golü kaydetti.
ADINI REAL MADRID TARİHİNE YAZDIRDI
Arda Güler karşılaşmada attığı golle takımına 3 puanı getirirken aynı zamanda Real Madrid tarihine de geçti. Opta verilerine göre Milli futbolcu, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk karşılaşmada gol atan en genç 2. futbolcu oldu.
Sıralama şu şekilde:
Rodrygo - 18 yıl 294 gün
Arda Güler - 19 yıl 61 gün
Jude Bellingham – 20 yıl 44 gün
Kaynak: TGRT Haber