Arda Güler'li Real Madrid yarı finalde! Manchester City'yi penaltılarda devirdi...

18 Nisan 2024 01:53 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 01:54

Real Madrid, Arda Güler'den sonra bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor!

Real Madrid, Arda Güler'den sonra bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadyumu’nda İspanyol temsilcisi Real Madrid’i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 9. dakikada Rodrygo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

İkinci yarıda Manchester City, beraberlik için ataklarını sıklaştırdı. 76. dakikada Real Madrid savunmasının hatasında ceza sahası içinde Kevin De Bruyne topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi.

PENALTILARDA İNGİLİZ EKİBİNİ DEVİRDİ

90 dakika 1-1'lik eşitlikle bitince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Real Madrid, penaltı atışları sonucunda Manchester City'yi 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

ARDA GÜLER

Maçın kadrosunda yer alan milli oyuncumuz Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı. Teknik direktör Ancelotti bu maçta da Arda Güler'e şans vermedi.