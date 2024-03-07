Atina'da İsrailli holiganlardan vahşet: Özgür Filistin diyen kişiyi öldüresiye dövdüler

07 Mart 2024 23:28 - Güncelleme : 07 Mart 2024 23:49

İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü. Holiganlar, "Özgür Filistin" sloganı attığı iddia edilen Arap kökenli bir kişiyi Syntagma Meydanı'nda vahşice dövdü. Saldırıda ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Atina'da yaşanan bu vahşet, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddet ve işgali bir kez daha gözler önüne serdi. Olay büyük tepkilere yol açtı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Maccabi Tel Aviv taraftarları Syntagma Meydanı'nda bir grup Arap kökenli kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsrailli holiganlar, "Özgür Filistin" sloganı attığı öne sürülen bir kişiye saldırdı. Vahşi saldırıda yumruk ve tekmelerle darbedilen kişi yere düşmesine rağmen holiganların saldırısı devam etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Ağır yaralanan kişi olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan İsrailli holiganların ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.