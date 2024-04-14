14 Nisan 2024 16:51 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:52
Erzincanlı kızlar tarihe geçti: Badmintonda çiftlerde ilk madalya
Erzincanlı milli sporcularımız Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonasında çift kadınlarda bronz madalya kazandı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye badminton oyunlarında çiftlerde ilk madalyasıyla tanıştı.
Almanya’da 8-14 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonasında Erzincanlı mili sporcular; Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlarda bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.
TARİHİMİZDEKİ İLK MADALYA
Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci’nin çift kadınlarda kazandıkları bronz madalya Türkiye’nin çiftlerde ilk Avrupa şampiyonası madalyası olarak tarihe geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı