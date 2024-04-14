Tgrt Haber
Haberler>Spor>Erzincanlı kızlar tarihe geçti: Badmintonda çiftlerde ilk madalya
14 Nisan 2024 16:51 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:52

Erzincanlı kızlar tarihe geçti: Badmintonda çiftlerde ilk madalya

Erzincanlı milli sporcularımız Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonasında çift kadınlarda bronz madalya kazandı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzincanlı kızlar tarihe geçti: Badmintonda çiftlerde ilk madalya

Türkiye badminton oyunlarında çiftlerde ilk madalyasıyla tanıştı.

Almanya’da 8-14 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonasında Erzincanlı mili sporcular; Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlarda bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

TARİHİMİZDEKİ İLK MADALYA

Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci’nin çift kadınlarda kazandıkları bronz madalya Türkiye’nin çiftlerde ilk Avrupa şampiyonası madalyası olarak tarihe geçti.

Badmintonda ilk madalya! Erzincanlı kızlar tarihe geçti - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kenan Sofuoğlu'ndan 5 yaşındaki oğluna ultra lüks hediye! Ağızları açık bıraktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...