Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! Maç sonucu: Kasımpaşa: 0 - RAMS Başakşehir: 3

09 Ocak 2024 22:32 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 22:38

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip RAMS Başakşehir, Serdar Gürler'in 24. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da iyi başlayan turuncu-lacivertliler, Philippe Keny'nin 54. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Başakşehir'de Jerome Opoku'nun 68. dakikada topu filelere gönderdiği pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağı kaldırdı. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrası hakem orta noktayı gösterdi ve Başakşehir, İstanbul derbsinde skoru 3-0 yaptı.

Kalan sürede skor değişmedi ve RAMS Başakşehir, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Son 5 maçta yenilmeyen ve 3. galibiyetini alan Çağdaş Atan'lı RAMS Başakşehir, puanını 23'e çıkararak, küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı.

Geçen hafta Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa ise sahadan eli boş ayrıldı ve 26 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

25. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği topu Berkay Özcan kontrol etti. Berkay geriden gelen Deniz'e, Deniz de Serdar'a pasını attı. Serdar'ın şutunda, Kasımpaşa savunmasında Taylan'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

38. dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne yaklaştı. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Fall ceza sahasına girdi. Fall'un sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada Kasımpaşa ceza sahasına giren Serdar Gürler şık bir pasla topu Emirhan'a bıraktı. Emirhan da geriden gelen Deniz'e pasını gönderdi. Deniz'in şutunda kaleye giden top, Kasımpaşa savunmasında Ben Ouanes'e çarpıp kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in altıpas önüne yaptığı ortada Gomis kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

54. dakikada Başakşehir 2. golünü buldu. Opoku'nun savunma arkasına attığı topa hareketlenen Keny kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Keny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.

69. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Başakşehir'in sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına Deniz geçti. Deniz'in ceza sahasına gönderdiği top Duarte'nin kafasından sekti, boşta kalan topu Opoku yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri gönderdi: 0-3.

77. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Berkay'ın pasıyla Serdar Gürler kaleciyle karşı karşıya kaldı. Serdar ceza sahasına girer girmez şutunu attı, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

Mücadeleyi Başakşehir 3-0 kazandı.

Kasımpaşa: 0 - RAMS Başakşehir: 3