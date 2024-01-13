13 Ocak 2024 18:28 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 18:31
Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! Maç sonucu: RAMS Başakşehir 3-2 Corendon Alanyaspor
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir'in yenilmezlik serisi 6 maça çıkarken, Alanyaspor'un ise 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi ekip sevindi. 5 gole sahne olan maçta RAMS Başakşehir, rakibini evine eli boş gönderdi.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 35'te Deniz Türüç, 45'te Krzysztof Piatek ile 58'de Joao Figueiredo kaydetti.
Alanyaspor'un sayıları ise 2'de Sergio Cordova ile 61'de Richard Candido'dan geldi.
Bu sonuçla RAMS Başakşehir, puanını 26'ya yükseltti. Corendon Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.