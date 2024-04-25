Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den yeni teknik direktör açıklaması

25 Nisan 2024 19:48 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 19:56

Yeni sezon için hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta 2. başkan Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu. Cumartesi akşam oynanacak derbiyi değerlendiren Yücel, yeni hoca ile ilgili düşüncelerini de paylaştı.

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Tivibu Spor'a konuşan Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, "Derbinin favorisi olmaz ama Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"YERLİ YABANCI HOCA YÜZDE 50-50"

Yücel yeni hocayla ilgili olarak ise, "Önümüzdeki sene hedef kesinlikle şampiyonluk olacak. İnşallah kupayı aldıktan sonra hocayı netleştirip, transferleri tamamlayıp, ayrılacaklarla ayrılıp önümüze bakmayı düşünüyoruz. Hoca konusunda yerli yabancı hoca yüzde 50-50." dedi.