Beşiktaş 2 oyuncu birden kaybetti! Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'dan kötü haber

16 Nisan 2024 11:09 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:19

13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ve Samsunspor oynadı. Maç sonrasında Beşiktaş takımından 2 oyuncunun hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Beşiktaş resmi olarak sakatlanan oyuncularını açıkladı. Yaptığı resmi açıklamada Mert Günok ve Semih Kılıçsoy sakatladığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ 2 OYUNCU BİRDEN KAYBETTİ!

Galatasaraylı Icardi'nin rakibi olarak görülen Semih'in sakatlığı Beşiktaş taraftarını üzdü.

İşte Beşiktaş'ın resmi açıklaması;

"Futbol A Takımımızın 13 Nisan Cumartesi günü Samsunspor ile oynadığı mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ile uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubu (İliopsoas ve Obturatör eksternus)’nda gerilme ve ödem saptanmıştır."