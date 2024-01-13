Beşiktaş 3 puanı 3 dakikada aldı! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük

13 Ocak 2024 20:54 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 21:15

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk maçında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı siyah beyazlılar 3-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Semih Kılıçsoy, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+2'de Gedson Fernandes attı.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 35'e çıkardı ve Süper Lig'de 4. sırada yer aldı. 20 puanda kalan Karagümrük ise 16. basamakta.

GENÇ SEMİH'TEN SON 4 MAÇTA 5 GOL

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki hücum oyuncusu Semih Kılıçsoy maça damgasını vuran isim oldu. İlk 11'de karşılaşmaya başlayan Semih, etkili oyunuyla tribünlerden alkış alırken güzel futbolunu 62. dakikada attığı golle süsledi. Genç oyuncu son maçında 5. kez fileleri havalandırdı.

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