Beşiktaş, Fernando Santos'u KAP'a bildirildi! İşte alacağı tazminat

15 Nisan 2024 18:47 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 18:54

Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulübün KAP'a bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos'un sözleşmesi 14.04.2024 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak feshedilmiştir

FERNANDO SANTOS'UN BEŞİKTAŞ'TAN ALACAĞI TAZMİNAT

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez Fernando Santos ile yolları ayırdıktan sonra deneyimli teknik direktöre ödeyecekleri tazminatı açıkladı.

Onur Göçmez'in açıklaması şu şekilde:

"Biz çok açık bir yönetim tarzı göstermeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın çıkarlarını gözetmeye çalışıyoruz. Biz Beşiktaşlıyız, bir taraftar ne kadar üzülüyorsa, bizler de aynı sorunları yaşıyoruz. Bugün itibariyle sayın Santos ile yollarımız ayrılmıştır. Beşiktaş'ın bir kupa hedefi vardır. Bunun için tüm taraftarına mesajımız net, birlik ve beraberlik içinde hedefimize ilerleyelim. Bu yönetimin önünde bir sezon vardır. Beşiktaş taraftarı, birlik, beraberlik içerisinde kupayı alacak ve ligi en iyi şekilde tamamlayacaktır. Sosyal medyada bazı yanlış bilgiler dolaşıyor. Bizim ağzımıdan bir şey çıkmadan, bunları desteklemeyelim. Kontrat konusu söz konusu, Santos'la yapılan kontrat, Beşiktaş'ın yaptığı son yıllardaki en iyi kontratlardan bir tanesidir. 500 bin euro tazminat ve 5 taksit şeklinde olacaktır. Hukuksal boyutta süreci noktaladık. Taraftarımızdan tek beklentimiz destektir. Beşiktaş çok büyük bir takımdır. Lütfen taraftar bize güvenmeye devam etsinler. Biz bugün güzel oyun izletmeliylik. Ama en kısa zamanda Beşiktaş'ı en iyi yere taşımak için en iyi mücadeleyi vereceğiz."