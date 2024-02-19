Beşiktaş İnönü'de 3 puanı 2 golle aldı

19 Şubat 2024 21:50 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 21:54

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Beşiktaş’ın gollerini 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun attı

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 43 yaparak 4. sırada yer aldı. Konyaspor ise 25 puanda kalarak 19. sırada düşme potasından çıkamadı.

AL-MUSRATI İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Ara transfer döneminde Portekiz ekibi Braga'dan transfer edilen 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu, Kayserispor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu. Yeni transferlerden Ernest Muçi de Tüpraş Stadı'nda ilk kez sahada yer aldı.

ABOUBAKAR 13 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, 72 gün sonra kadroda yer aldı.

Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

MASUAKU 10 MAÇ SONRA SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, 10 müsabaka sonra siyah-beyazlı formayla maça çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada görev yapan Masuaku, milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalmıştı. Arthur Masuaku, tüm kulvarlarda 10 maçın ardından siyah-beyazlı formayı giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin aşırtma pasında ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.

16. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Soner Dikmen'de kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, kaleci Mert gole izin vermedi.

24. dakikada Semih Kılıçsoy, Konyasporlu Uğurcan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

40. dakikada Ernest Muci, taç atışını kendi lehine bekledi. Arnavut oyuncu hakemin düdüğü sonrası topu yere vurduğu için sarı kart gördü.

48. dakikada Semih Kılıçsoy, yakın mesafeden vuruşunda kaleciyi geçemedi.

49. dakikada Semih Kılıçsoy, Rashica'nın ortasında kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

71. dakikada Muci'nin şutunda kalecinin sektirdiği topu takip eden Cenk Tosun farkı ikiye çıkardı.

81. dakikada oyuna dahil olan Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

85. dakikada ceza sahası içinde çaprazdan şutunu çeken Muci direğe takıldı.