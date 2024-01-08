Beşiktaş, Jean Onana'nın ayrılığını resmen duyurdu! 

08 Ocak 2024 19:12 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 19:14

Beşiktaş, Kamerun asıllı oyuncusu Jean Onana'yı, sezon sonuna dek Marsilya'ya kiralamak için anlaşma sağladığını duyurdu.

Satın alma opsiyonunu da içeren kiralık anlaşması kulübün resmi hesabından duyuruldu. Siyah-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana'nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon başında Beşiktaş'a katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımında 10 maçta toplam 188 dakika süre aldı.