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    • 05 Ocak 2024 21:57 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 22:02

    Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya son anlarda teslim oldu! Maç sonucu: Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Süper Lig’in 19. Haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaştı. Mücadele 3-1 Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa&#039;ya son anlarda teslim oldu! Maç sonucu: Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
    Beşiktaş, Kasımpaşa

     Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti.

    Siyah beyazlılar mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golünü 45+2'de Semih Kılıçsoy kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini 41, 80 ve 83. dakikalarda Da Costa kaydetti. 32 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

    Beşiktaş 29 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 26 yaptı.

    Siyah beyazlılar iç sahada oynadığı son 3 maçı kaybetti. Kara Kartal bu süreçte Fenerbahçe ve Alanyaspor'a aynı skorla kaybetti.

    Haberler>Spor>Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya son anlarda teslim oldu! Maç sonucu: Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
    Etiketler
    BeşiktaşKasımpaşa
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