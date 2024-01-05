Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya son anlarda teslim oldu! Maç sonucu: Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

05 Ocak 2024 21:57 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 22:02

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Siyah beyazlılar mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golünü 45+2'de Semih Kılıçsoy kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini 41, 80 ve 83. dakikalarda Da Costa kaydetti. 32 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Beşiktaş 29 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 26 yaptı.

Siyah beyazlılar iç sahada oynadığı son 3 maçı kaybetti. Kara Kartal bu süreçte Fenerbahçe ve Alanyaspor'a aynı skorla kaybetti.