Beşiktaş kötü gidişe Rize’de son verdi! Maç sonucu: Çaykur Rizespor 0-4 Beşiktaş

09 Ocak 2024 21:58 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 22:13

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos da maçı tribünden takip etti.

Mücadele 4-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller; Semih Kılıçsoy (2), Milot Rashica ve Cenk Tosun'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 29 puanda kaldı.

SEMİH KILIÇSOY'DAN DUBLE

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi.

Genç forvet, maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele ederek galibiyette büyük pay sahibi oldu. 18 yaşındaki Semih, son 3 lig maçında 4 gol ve 1 asiste ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

4' Ceza sahası dışından şutunu çeken Rashica, köşeyi buldu ve takımını öne geçirdi.

28' Gaich boşta kalan topta çabuk davrandı ve golü buldu. Sonrasında Abdülkadir Bitigen, VAR kontrolüne çağrıldı. Gol öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle gol kararı ipral edildi.

34' İlhan Palut'un yardımcısı Osman Demir, itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

45' Semih Kılıçsoy, ceza sahası dışından rakibini çalımladıktan sonra şutunu attı ve golü buldu. Genç oyuncu Semih, üst üste 3. maçında da ağları sarsmayı başardı.

47' Rashica'nın savunmadan dönen şutunda Semih Kılıçsoy topu önünde buldu. Topu sağa çeken Semih, maçtaki ikinci golünü kaydetti.

55' Ceza sahası dışından Jonjo Shelvey'nin şutundan top direkten döndü. Mert Günok'un müdahalesi sonrası direğe çarpan top oyun alanına döndü.

79' Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy'un pasında golü boş kaleye vurarak attı.