Beşiktaş Samsunspor karşısında üstünlüğünü koruyamadı! Galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabee bitti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların galibeyet hasreti 5 maça çıktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. İlk yarıyı önde götüren siyah-beyazlılar skoru koruyamadı, müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın golünü 18. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Konuk ekip Samsunspor2ın golünü ise 68. dakikada Emre Kılınç attı.
Bu sonuçla Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta galibiyet alamadı.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku ile 15 Nisan'da ameliyat edileceği duyurulan Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.
Bu oyuncuların yanı sıra Joe Worrall da teknik direktör Santos'un tercihi doğrultusunda 21 kişilik müsabaka kadrosuna alınmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1'Maç başladı.
5' Zeki sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
6' Svensson sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde Muleka'nın vurduğu top yandan dışarı çıktı.
14' Gedson ceza yayının gerisinde yerde kaldı. Beşiktaş kritik noktadan serbest vuruş kazandı.
18' Gol Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti.
41' Karşılaşmanın 41. dakikasında Samsunspor gole yaklaştı ancak kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
45' Samsunspor'da Taylan Antalyalı'nın şutunu Mert Günok kurtardı.
İlk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
66' Beşiktaş'ta ceza sahası içine giren Rashica şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti.
68' Gol Samsunspor, Emre Kılınç ile skoru eşitledi.