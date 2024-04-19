Beşiktaş taraftarına bir kötü haber daha! Fenerbahçe maçını kaçıracak

19 Nisan 2024 20:46 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 20:55

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Siyah beyazlılar 18. dakikada Ernest Muci'nin golüyle öne geçti.

Beşiktaş'ta 31. dakikada Jonas Svensson sarı kart gördü. Norveçli oyuncu gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

EMRECAN TERZİ SAKATLANDI

Ankaragücü maçına saatler kala Umut Meraş'ın yerine kadroya dahil edilen Emrecan Terzi 44. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. Onun yerine oyuna Tayyip Sanuç dahil oldu.