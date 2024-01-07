07 Ocak 2024 18:42 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 19:50
Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu. Siyah-beyazlılar Portekizli teknik direktör ve yardımcılarını da resmen açıkladı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü daha önce Polonya ve Portekiz milli takımlarını çalıştıran Fernando Santos oldu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz. Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacaktır." denildi.
FERNANDO MANUEL COSTA SANTOS KİMDİR?
Fernando Manuel Costa Santos, 10 Ekim 1954'te Lizbon'da doğmuş Portekizli bir futbol adamıdır.
İşte Fernando Manuel Costa Santos hakkında bazı önemli bilgiler:
- Futbolculuk Kariyeri: Profesyonel futbolculuk kariyerini savunmacı olarak geçirdi. Kariyerinin büyük kısmını Estoril Praia'da geçirdi ve Primeira Liga'da 161 maç oynadı.
- Teknik Direktörlük Kariyeri: 1987 yılında Estoril Praia ile teknik direktörlüğe başladı. Daha sonra Porto, Sporting CP, Benfica, AEK gibi önemli kulüplerde görev yaptı. Yunanistan Milli Takımı ve Portekiz Milli Takımı'nda da uzun süre teknik direktörlük yaptı.
- Başarıları: Teknik direktör olarak en büyük başarıları Portekiz Milli Takımı ile elde etti. 2016 Avrupa Şampiyonası'nı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. Ayrıca Yunanistan Milli Takımı'nı da 2012 Avrupa Şampiyonası'na taşımayı başardı.