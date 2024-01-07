Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

07 Ocak 2024 18:42 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 19:50

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü daha önce Polonya ve Portekiz milli takımlarını çalıştıran Fernando Santos oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz. Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacaktır." denildi.

FERNANDO MANUEL COSTA SANTOS KİMDİR?