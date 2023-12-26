Beşiktaş yönetiminden bir isim istifa etti

26 Aralık 2023 21:40 - Güncelleme : 26 Aralık 2023 21:40

Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, görevinden istifa etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir." denildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Tarkan Ser sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Değerli Beşiktaşlılar! Beşiktaş futbol Aş de ki yönetim kurulu üyeliği görevimden cuma günü itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim. Yeni seçilmiş yönetime başarılar dilerim.