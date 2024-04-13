Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor! İşte ilk 11'ler

13 Nisan 2024 18:13 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 19:34

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yabancı VAR açıklaması: Biz de istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yabancı VAR açıklaması: Biz de istiyoruz

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ve Samsunspor karşı karşıya geliyor. Ligde çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Beşiktaş, Samsunspor karşısında galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Beşiktaş - Samsunspor mücadelesi 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar, Bakhtiyor, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Muleka, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Soner, Bennasser, Taylan, Carlo, Ntcham, Emre, Marius

CANLI ANLATIM

1'Maç başladı.

5' Zeki sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

6' Svensson sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde Muleka'nın vurduğu top yandan dışarı çıktı.

14' Gedson ceza yayının gerisinde yerde kaldı. Beşiktaş kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

18' Gol Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fernando Santos yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanamayan Beşiktaş’ta gözler Samsunspor mücadelesine çevrildi.

Beşiktaş son olarak Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, ligde oynadığı 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Kartal, rakip fileleri 41 kez sarsarken kalesinde ise 37 gol gördü. Beşiktaş ligde ilk üç sıraya girme hedefini sürdürmek istiyor.

SAMSUNSPOR SON DURUM

Bu sezon lige yükselen ve sezona kötü başlayan Samsunspor’da yüzler gülüyor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kardeniz ekibi topladığı 37 puanla 12. sırada bulunuyor.