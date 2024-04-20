Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi! Maç sonrası sinirlenerek...

20 Nisan 2024 02:41 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 03:55

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka kaydetti. Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasından sonra oynanan ilk maçta 3 puana uzanan Kartal, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

CENK TOSUN KRİZİ

Cenk Tosun, gelecek sezon Beşiktaş'ta devam etmeyecek. Bugün oynanan Ankaragücü maçında forma giyemeyen Cenk Tosun direkt olarak soyunma odasına gitti.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

Beşiktaş ile Cenk Tosun arasında yapılan sözleşme pazarlıklarından sonuç çıkmamış ve maaş konusunda anlaşma sağlanamamıştı.