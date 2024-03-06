Beşiktaş’ta transfer operasyonu! 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor, 4 yabancı gelecek

06 Mart 2024 09:34 - Güncelleme : 06 Mart 2024 09:35

Kendi evinde Galatasaray’a 1-0 yenilen Beşiktaş’ta derbi yankıları sürerken yönetim kadrodaki oyuncularla ilgili kritik kararlar alıyor. Bu sezon ligde büyük kayıp yaşayan siyah-beyazlılar yeni sezon planlamasına başladı.

9 YABANCI İLE YOLLARI AYIRACAK

Siyah-Beyazlıların 2024-25 sezonu öncesi büyük bir yabancı operasyonuna gitmesi bekleniyor. An itibarıyla kiralık gidenlerle birlikte kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunduran Beşiktaş, Milliyet'in haberine göre bu isimlerin 9'uyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Daniel Amartey, Jackson Muleka gibi yabancı oyuncuların yanı sıra Ajdin Hasic, Valentin Rosier, Jean Onana, Francisco Montero ile ayrılık hesapları yapılıyor.

Öte yandan habere göre Beşiktaş yeni sezon öncesi 4 yabancı futbolcu transferi yapacak ve 2024-25 sezonunda 12 yabancıya ulaşacak. Hatırlanacağı üzere Süper Lig'in 2024-25 sezonunda kulüpler kadrolarında 12 yabancı bulundurabilecek. İlk 11'de ise yabancı sınırlaması olmayacak.