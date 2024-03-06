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06 Mart 2024 09:34 - Güncelleme : 06 Mart 2024 09:35

Beşiktaş’ta transfer operasyonu! 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor, 4 yabancı gelecek

Beşiktaş, Aboubakar, Ghezzal, Rebic, Amartey ve Muleka gibi yabancı oyuncular dahil tam 9 yabancıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar yeni sezona da 4 yabancı transferle iddialı girmek istiyor.

Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV Spor, Milliyet
Beşiktaş’ta transfer operasyonu! 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor, 4 yabancı gelecek
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Kendi evinde Galatasaray’a 1-0 yenilen Beşiktaş’ta derbi yankıları sürerken yönetim kadrodaki oyuncularla ilgili kritik kararlar alıyor. Bu sezon ligde büyük kayıp yaşayan siyah-beyazlılar yeni sezon planlamasına başladı.

Beşiktaş’ta transfer operasyonu! 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor, 4 yabancı gelecek - 1. Resim

9 YABANCI İLE YOLLARI AYIRACAK

Siyah-Beyazlıların 2024-25 sezonu öncesi büyük bir yabancı operasyonuna gitmesi bekleniyor. An itibarıyla kiralık gidenlerle birlikte kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunduran Beşiktaş, Milliyet'in haberine göre bu isimlerin 9'uyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş’ta transfer operasyonu! 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor, 4 yabancı gelecek - 2. Resim

Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Daniel Amartey, Jackson Muleka gibi yabancı oyuncuların yanı sıra Ajdin Hasic, Valentin Rosier, Jean Onana, Francisco Montero ile ayrılık hesapları yapılıyor.

Beşiktaş’ta transfer operasyonu! 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor, 4 yabancı gelecek - 3. Resim

Öte yandan habere göre Beşiktaş yeni sezon öncesi 4 yabancı futbolcu transferi yapacak ve 2024-25 sezonunda 12 yabancıya ulaşacak. Hatırlanacağı üzere Süper Lig'in 2024-25 sezonunda kulüpler kadrolarında 12 yabancı bulundurabilecek. İlk 11'de ise yabancı sınırlaması olmayacak.

Kaynak: NTV Spor, Milliyet
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