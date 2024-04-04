Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Beşiktaş'tan 3 futbolcusu için açıklama
04 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 15:09

Beşiktaş'tan 3 futbolcusu için açıklama

Beşiktaş'tan Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic için sakatlık açıklaması geldi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Beşiktaş&#039;tan 3 futbolcusu için açıklama

Beşiktaş'tan Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic için sakatlık açıklaması geldi.

Siyah-beyazlılar, Masuaku'nun sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edildiğini, Onur'un dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptandığını ve Rebic'in belinde ağrı olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'tan 3 futbolcusu için açıklama - 1. Resim

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Futbolcularımızın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün Rams Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
SEO Vibes İstanbul etkinliği 18 Nisan’da gerçekleşecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...