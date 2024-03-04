Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert 'paylaşım' cevabı: Tenhada özür dileyip...

04 Mart 2024 04:43 - Güncelleme : 04 Mart 2024 04:44

Süper Lig'in 28. haftası derbiye sahne oldu. Galatasaray dev maçta Beşiktaş deplasmanına çıktı. Sarı-Kırmızılılar 2. dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray bu sonuçla puanını 75'e çıkardı. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

SARI-LACİVERT SALINCAK...

Galatasaray, Beşiktaş'ı simgeleyen bir kartal görselini "Sarı-Lacivert" salıncağın üzerine ekleyerek Zeki Müren'den "İnleyen Nağmeler" şarkısını çaldı. Bu paylaşımı protokol tribününde yardımcılarından gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat öfkelendi ve Galatasaraylı yöneticilerden tweetin derhal silinmesini istedi.

İddiaya göre Galatasaraylı yöneticiler Hasan Arat'ın gösterdiği tepkinin ardından tweet için özür diledi ve tweetin kaldırılacağını belirtti. Fakat söz konusu paylaşım silinmedi.

"YENDİK DİYE Mİ ÖZÜR DİLEYECEĞİZ?"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün de "Beşiktaş taraftarı benim kurucu başkanım Ali Sami Yen'e küfür edildiği için özür diledi mi ki biz paylaşım için Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz. Önce onlar kurucumuz Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilesin" açıklamasını yaptığı öne sürüldü.

BEŞİTAŞ'TAN SERT CEVAP

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri kullanıldı.

"TENHADA ÖZÜR DİLEYİP..."

Paylaşımda, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'un şu sözlerine yer verildi:

"GSK yönetim kurulu, biz sizi BİZE yakışır şekilde yönetim kurulu olarak maç öncesi, maç boyu ve maç sonu ağırladık. Ancak, biz sizi daha ağırlıyorken resmî hesabınız, bu ahlaksız mesajı attı ve sizi uyardık, sildirin dedik, haklısınız tamam dediniz, olmamış bu mesaj dediniz, kendi aranızda watsapp grubunuzda yazıştınız ve bize dönüp sildiremiyoruz dediniz! Olan biten budur. Bir daha semtimizde havlayamayacak köpeklere yalan haber yaptırıp kendinizi daha fazla küçültmeyin. Size yakışmaz dedik ama demek ki yakıştığına karar verdiniz! Halbuki sabahtan tweet silmeye antrenmanlıydınız. İçeride başka dışarıda başka konuşmanız da geleneğiniz haline geldi. Son kez aşağıdaki terbiyesizliği derhal giderip, bu ahlaksız mesajı silip özür dilemeye davet ediyorum, yoksa bir daha BİZE yakıştığı gibi değil SİZE yakıştığı gibi muamele görürsünüz!"