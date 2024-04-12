Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ameliyat olacak

12 Nisan 2024 17:58 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 18:01

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yabancı VAR açıklaması: Biz de istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yabancı VAR açıklaması: Biz de istiyoruz

Beşiktaş, Eurocup ikincisi oldu

Beşiktaş, Eurocup ikincisi oldu

Beşiktaş, Ante Rebic'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Rebic'in sakatlığı nedeniyle ülkesinde ameliyat olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan’da bir operasyon geçirecektir. Ante Rebic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

ANTE REBIC'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'a sezon başında Milan'dan transfer olan Ante Rebic, 23 maçta forma giydi. Rebic, bu maçlarda 1 gol ve 5 asist kaydetti.