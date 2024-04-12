12 Nisan 2024 17:58 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 18:01
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ameliyat olacak
Son dakika haberi | Beşiktaş, Ante Rebic'in sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş, Ante Rebic'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.
Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Rebic'in sakatlığı nedeniyle ülkesinde ameliyat olacağı belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan’da bir operasyon geçirecektir. Ante Rebic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.
ANTE REBIC'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'a sezon başında Milan'dan transfer olan Ante Rebic, 23 maçta forma giydi. Rebic, bu maçlarda 1 gol ve 5 asist kaydetti.
Kaynak: TGRT Haber