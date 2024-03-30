Borussia Dortmund, Bayern Münih deplasmanında 10 yıl sonra kazandı

30 Mart 2024 22:31 - Güncelleme : 30 Mart 2024 22:37

Milli ara dönüşünde Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşılaştı.

Konuk takım 10. dakikada Adeyemi ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Borussia Dortmund, 83. dakikada Ryerson'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bayern Münih'in 89. dakikada Harry Kane ile bulduğu gol VAR'a takıldı.

Borussia Dortmund son 12 derbide 2. kez kazandı. Sarı siyahlılar puanını 53 yaptı. 60 puanda kalan Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in 13 puan gerisine düştü.