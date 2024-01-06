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    • 06 Ocak 2024 15:45 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 15:47

    Borussia Dortmund Can Uzun için ısrarcı! Dev teklif: Tam 10 milyon euro

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Sporx

    Borussia Dortmund, 18 yaşındaki Türk Ümit Milli forvet Can Uzun için Nürnberg ile transfer görüşmelerine başladı.

    Borussia Dortmund Can Uzun için ısrarcı! Dev teklif: Tam 10 milyon euro
    Bayern Münih, Borussia Dortmund

    Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Ümit Milli forvet Can Uzun'a dev bir talip çıktı.

    Alman basınından Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund, Can Uzun'u renklerine bağlamak için Nürnberg ile transfer görüşmelerine resmen başladı.

    Haberde, Dortmund ile yaptığı görüşmelerde Nürnberg'in Can Uzun için 10 milyon euro talep ettiği belirtildi.

    BAYERN MÜNİH DE TAKİPTE

    Öte yandan haberde, 18 yaşındaki forvet Can Uzun'un durumunun Bayern Münih tarafından da takip edildiğine yer verildi.

    18 YAŞINDA 17 MAÇTA 9 GOL 3 ASİST

    Bu sezon Nürnberg formasıyla 17 resmi maça çıkan Can Uzun, bu maçlarda 9 gol 3 asist kaydetti.

    Borussia Dortmund Can Uzun için ısrarcı! Dev teklif: Tam 10 milyon euro

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    Haberler>Spor>Borussia Dortmund Can Uzun için ısrarcı! Dev teklif: Tam 10 milyon euro
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    Bayern MünihBorussia Dortmund
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