25 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:22
Buse Naz Çakıroğlu, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi
Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, Bulgar rakibi Venelina Poptoleva'yı yenerek finale yükseldi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Bulgar rakibi Venelina Poptoleva'yı yenerek finale yükseldi.
Sırbistan’in ev sahipliğinde 15-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Sampiyonası’nda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Büşra Işıldar yari finale yükselerek ve madalyayı garantilemişti.
Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman ise çeyrek finalde elenmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı