15 Nisan 2024 00:46 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 00:48
Cagliari'den Seri A lideri İnter'e çelme
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta lider Inter, sahasında Cagliari ile 2-2 berabere kaldı. Inter'de 90 dakika sahada kalan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının 2. golünü kaydeden isim oldu
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta lider Inter, sahasında Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.
Inter'in gollerini 12. dakikada Marcus Thuram ve 74. dakikada Hakan Çalhanoğlu (penaltı) atarken, konuk ekibin golleri 64. dakikada Eldor Shomurodov ve 83. dakikada Benito Viola'dan geldi.
Lider Inter bu beraberliğin ardından puanını 83'e, Cagliari ise 31'e çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı