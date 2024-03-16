Canlı anlatım | Beşiktaş üçüncülük için Antalyaspor deplasmanında
Süper Lig'in 30. Haftasında Antalyaspor Beşiktaş’ı ağırlayacak. İşte Antalyaspor- Beşiktaş maçının ilk 11’leri.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Streek, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Saric, Larsson, Buksa
CANLI ANLATIM
1' İlk düdük çaldı, maç başladı.
5' Gol | Antalyaspor Bünyamin Balcı'nın golüyle 1-0 öne geçti.
EKSİK OYUNCULAR BELLİ OLDU
Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşısına 3 önemli isimden yoksun çıkacak.
Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.
Cezalı isimlerin yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin de Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
BEŞİKTAŞ LİGDE 46 PUAN TOPLADI
Siyah beyazlılar bu sezon ligde beklentilerin uzağında performans sergiliyor. Zirve yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde kalan Beşiktaş, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.