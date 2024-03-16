Canlı anlatım | Beşiktaş üçüncülük için Antalyaspor deplasmanında

16 Mart 2024 20:30 - Güncelleme : 16 Mart 2024 20:36

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Streek, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Saric, Larsson, Buksa

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı, maç başladı.

5' Gol | Antalyaspor Bünyamin Balcı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

EKSİK OYUNCULAR BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşısına 3 önemli isimden yoksun çıkacak.

Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Cezalı isimlerin yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin de Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ LİGDE 46 PUAN TOPLADI

Siyah beyazlılar bu sezon ligde beklentilerin uzağında performans sergiliyor. Zirve yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde kalan Beşiktaş, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.