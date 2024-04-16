Chelsea'den Everton kalesine yarım düzine gol!

16 Nisan 2024 00:08 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 00:16

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Everton'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 6-0 gibi farkı bir skorla kazandı.

Chelsea'nin 4 golünü Cole Palmer kaydederken Nicolas Jackson ve Alfie Gilchrist diğer golleri atan isimler oldu.

LAMPARD'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI, HAALAND'I YAKALADI

Chelsea'de Cole Palmer mücadeleyi 4 golle tamamladı.



Palmer, Frank Lampard'ın ardından Chelsea formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.



Premier Lig'deki gol krallığı yarışında ise Palmer, 20 gole ulaşarak Haaland'ı yakaladı.

CHELSEA'DE PENLTI KAVGASI

Mücadelenin 61. dakikasında Chelsea'de penaltı krizi yaşandı. Madueke ve Jackson penaltıyı kullanmak için tartışma yaşadı ancak penaltıyı atan isim Cole Palmer oldu. O anlar kameralara böyle yansıdı: