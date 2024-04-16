16 Nisan 2024 00:08 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 00:16
Chelsea'den Everton kalesine yarım düzine gol!
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Everton'ı 6-0 mağlup etti. Chelsea'nin gollerini Cole Palmer (4), Nicolas Jackson ve Alfie Gilchrist kaydetti. Palmer, kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atarken üst üste ikinci kez iç sahada hat-trick yaptı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Everton'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 6-0 gibi farkı bir skorla kazandı.
Chelsea'nin 4 golünü Cole Palmer kaydederken Nicolas Jackson ve Alfie Gilchrist diğer golleri atan isimler oldu.
LAMPARD'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI, HAALAND'I YAKALADI
Chelsea'de Cole Palmer mücadeleyi 4 golle tamamladı.
Palmer, Frank Lampard'ın ardından Chelsea formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.
Premier Lig'deki gol krallığı yarışında ise Palmer, 20 gole ulaşarak Haaland'ı yakaladı.
CHELSEA'DE PENLTI KAVGASI
Mücadelenin 61. dakikasında Chelsea'de penaltı krizi yaşandı. Madueke ve Jackson penaltıyı kullanmak için tartışma yaşadı ancak penaltıyı atan isim Cole Palmer oldu. O anlar kameralara böyle yansıdı:
Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı