Cimbom ikinci yarıda açıldı! Galatasaray Alanyaspor deplasmanında hata yapmadı

15 Nisan 2024 21:54 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 21:58

Trendyol süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. İlk yarısı gergin geçen mücadeleyi sarı kırmızılar 4-0 kazandı.

Galatasaray’ın gollerini 56 ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Hakim Ziyech ve 83. dakikada Icardi attı.

Bu sonuçla Galatasaray 87 puanla liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 42 paunla 10. sırada kaldı.

ALANYASPOR’DA 2 KIRMIZI KART

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın 19. dakikasında maçın hakemi Cihan Aydın tarafından direkt kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 64. dakikasında Leroy Fer ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük çaldı maç başladı.

7' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında top Alanyaspor savunmasına çarptı ve kaleci Ertuğrul Taşkıran'a gitti.

12' Alanyaspor gole yaklaştı ancak Galatasaray'da Nelsson son anda müdahale etti.

15' Galatasaray'da Torreira'nın şutu Alanyaspor savunmasından döndü.

18' Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke kırmızı kart gördü.

25' Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti ancak gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

28' Alanyaspor'da Ahmed Hassan'ın ceza sahası içerisinden yaptığı şut direğe çarpıp auta gitti.

35' Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Akdeniz ekibinde Ahmed Hassan'ın vuruşu az farkla auta gitti.

36' Galatasaray'da Mauro Icardi ceza sahası içerisinde yer kaldı hakem Cihan Aydın devam dedi.

41' Galatasaray'da Mertens'in müthiş şutu üst direkten döndü.

İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.

46' İkinci yarı başladı.

56' Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

61' Galatasaray, Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından attığı müthiş golle skoru 2-0 yaptı.

65' Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın şutu kalecide kaldı.

68' Galatasaray'da Dries Mertens'in şutu az farkla auta gitti.

71' Barış Alper Yılmaz kendisinin ikinci takımının 3. golünü kaydetti.

83' Maura Icardi, skoru 4-0 getirdi.

90' Karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazandı.