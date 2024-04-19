19 Nisan 2024 13:34 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi bıraktı! İşte tuttuğu yeni takım
AK Parti'nin önceki gün yapılan MKYK toplantısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe ile ilgili sözleri damga vurdu. Sarı lacivertlileri bıraktığını söyleyen Erdoğan yeni takımını açıkladı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Yeni Şafak
AK Parti'de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında 31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçlar ele alındı.
MKYK'YA DAMGA VURAN ESPRİ
Ekonomideki ve parti içindeki meselelerin de masaya yatırıldığı toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe esprisi damgasını vurdu.
Koyu Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, spordaki gelişmelerin de konuşulduğu MKYK toplantısında Fenerbahçe'yi bıraktığını söyledi.
"ARTIK FENERBAHÇELİ DEĞİLİM"
Yeni Şafak'ın haberine göre; Erdoğan'ın toplantıda "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" şeklinde espri yaptığı öğrenildi.
Kaynak: Yeni Şafak