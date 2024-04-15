Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik 

15 Nisan 2024 00:23 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 00:24

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile kozlarını paylaştı. Başa baş geçen ilk çeyreğin ardından sarı-lacivertliler ilk yarıyı 58-45 önde bitirdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkı açan Fenerbahçe, son periyortta da üstün gelmesini bilerek sahadan 106-73 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sonuçla 3 kez finalini oynadığı kupayı üst üste ikinci kez alarak Kadınlar EuroLeague'de şampiyon oldu.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroLeague'de ikinci defa şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında basketbol topu ve Türk bayrağı emojilerine de yer verdi.