15 Nisan 2024 00:23 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde rakibini farklı devirip şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i tebrik etti.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile kozlarını paylaştı. Başa baş geçen ilk çeyreğin ardından sarı-lacivertliler ilk yarıyı 58-45 önde bitirdi.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkı açan Fenerbahçe, son periyortta da üstün gelmesini bilerek sahadan 106-73 galip ayrılarak şampiyon oldu.
Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sonuçla 3 kez finalini oynadığı kupayı üst üste ikinci kez alarak Kadınlar EuroLeague'de şampiyon oldu.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroLeague'de ikinci defa şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Erdoğan paylaşımında basketbol topu ve Türk bayrağı emojilerine de yer verdi.
Kaynak: TGRT Haber