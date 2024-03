Danimarkalı yıldız Galatasaray'a yakın! İşte transferdeki önemli madde

21 Mart 2024 23:52 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:03

Galatasaray'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Christian Eriksen, Manchester United'da mutsuz olduğunu ve daha fazla forma şansı bulamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı. Eriksen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erik ten Hag'a mutsuz olduğumu ve mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi söyledim. Manchester United'a geldiğimde farklı bir plan vardı. Daha fazla forma şansı bulacağımı düşünüyordum. Şu anda durum böyle değil. Bu durumdan memnun değilim."

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Galatasaray'ın transfer gündeminin en flaş isimlerinden biri olan Christian Eriksen'in, geçtiğimiz ay Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Danimarkalı on numaranın sarı-kırmızılı takıma transfer ihtimalinin her geçen gün arttığı da gelen haberler arasında.