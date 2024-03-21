Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Danimarkalı yıldız Galatasaray'a yakın! İşte transferdeki önemli madde
21 Mart 2024 23:52 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:03

Danimarkalı yıldız Galatasaray'a yakın! İşte transferdeki önemli madde

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, Premier Lig devinde mutsuz olduğunu açıkladı. Danimarkalı orta saha oyuncusu, Galatasaray ile anıldığı bir dönemde yaptığı açıklamalar, transfer iddialarını alevlendirdi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Danimarkalı yıldız Galatasaray&#039;a yakın! İşte transferdeki önemli madde

Galatasaray'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Christian Eriksen, Manchester United'da mutsuz olduğunu ve daha fazla forma şansı bulamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı. Eriksen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erik ten Hag'a mutsuz olduğumu ve mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi söyledim. Manchester United'a geldiğimde farklı bir plan vardı. Daha fazla forma şansı bulacağımı düşünüyordum. Şu anda durum böyle değil. Bu durumdan memnun değilim."

Danimarkalı yıldız Galatasaray'a yakın! İşte transferdeki önemli madde - 1. Resim

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Galatasaray'ın transfer gündeminin en flaş isimlerinden biri olan Christian Eriksen'in, geçtiğimiz ay Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Danimarkalı on numaranın sarı-kırmızılı takıma transfer ihtimalinin her geçen gün arttığı da gelen haberler arasında.

İlgili Haberler

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...