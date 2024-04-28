Derbi mağlubiyeti sonrası Serdar Topraktepe'den açıklama: Kırmızı kart planlarımızı değiştirdi

28 Nisan 2024 03:06 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 03:44

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig'de 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Kırmızı kart sonrası planların değiştiğini söyleyen Serdar Topraktepe, "Tüm futbolcularım, 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar, korakor mücadele ettiler, karakter koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlangıçta Fenerbahçe, 15-20 dakika baskı kuracaktı, biliyorduk, bunu konuştuk. Önce karşılamak, sonra geçiş oyunları oynuyorduk. 23. dakikada kırmızı kart gördük, planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 oynadık ama oyunu oturtamadık. Korakor iyi oynadık. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı, 10 kişi olmamıza rağmen. Daha fazla mücadele etmek istedik ama 10 kişi olunca tempomuz düştü." dedi.

Topraktepe, Semih Kılıçsoy'un sol açıkta görev yapmasıyla ilgili bir soruyu, "Semih ile maçtan önce konuştum. Kanatta oynamak istediğini söyledi. Devre arasında Muleka ile yer değiştirebileceğimi de söyledim. Orada oynamak istediğini söylediği için değiştirmedim." şeklinde cevapladı.

"ANKARAGÜCÜ MAÇINA IŞIK VERDİ"

Oyunlarının Ankaragücü maçında ışık verdiğini belirten Topraktepe, "Oyuncularımızın burada koyduğu karakter, bizim oyunumuz Ankaragücü maçına ışık verdi. Oyuncularımız sahiplenmiştir. Tempo ve oyundan memnunum." dedi.