Derbi öncesi Beşiktaş'tan taraftara duyuru

26 Nisan 2024 18:14 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:18

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19:00’da Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Deplasmandaki Fenerbahçe maçını tribünden izleyecek taraftarlarımızın Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne ulaşımı, Kulübümüz tarafından tahsis edilecek otobüslerle sağlanacaktır. Şehir dışından gelecek taraftarlarımızın stadyuma bireysel olarak giriş yapmalarına izin verilmeyecektir.

Müsabakayı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde izleyecek taraftarlarımızın yarın (27 Nisan) saat 14.00’ten itibaren Tüpraş Stadyumu’nda toplanmaları gerekmektedir. Otobüslerin hareket saati 15.00’tir. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."