Direkle sahaya giren taraftarın babası konuştu: Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutukladılar

20 Mart 2024 17:48 - Güncelleme : 20 Mart 2024 17:49

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası elinde kale direğiyle sahaya koşan ve olaylar sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, futbolcuların Trabzonsporlu taraftara karate yaptığını iddia ederek, Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama kararının çıktığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe arasında Trabzon'da oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-2'lik galibiyetiyle sona eren müsabakanın ardından konuk ekibin sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda bordo-mavili taraftarın sahaya girmesiyle olaylar çıkmıştı. Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran 13 taraftar, karşılaşma sonrasında kamera kayıtlarından tespit edilenek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 13 taraftar, 2 gün süren sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirilmişti.

Mahkeme sonrası tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasına isyan etti. Bu yaşananları onaylamalarının mümkün olmadığını söyleyen baba Taşkın, "Biz yaşananlar olsun istemiyoruz. Bir kere oldu. Videolara baktığımızda bizimkiler oyunculardan dayak yemiş. Futbolcular orada karate yapmış. Oğlum 3 gündür gözaltındaydı. Mahkemeye geldik, 3 gün cezalarını çektiler bırakırlar diye düşündük. Tutuklandılar, tepkimizi de gösterdik ama yapacak bir şey olmuyor. Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama oldu. Bundan sonrası artık Trabzonspor'a kalmış bir durum. Bu çocuklar Trabzonspor için sahaya gidiyor. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler" diye konuştu.