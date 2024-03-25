Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Listede Süper Lig'den sadece bir takım var
Dünyanın en ateşli ve etkili taraftarları belli oldu. Listeye ise Türkiye'den sadece tek takım girebildi.
Dünyada en çok ilgi gören spor dalı futbol ateşli taraftarlarıyla daha zevkli hale geliyor. Ünlü spor haberleri sitesi Sports Brief, dünyanın en ateşli ve etkili taraftarlarını listeledi.
Kulüp ve milli takım düzeyinde 25 kulübün derlendiği listede Süper Lig’den bir takım yer aldı.
İŞTE DÜNYANIN EN ATEŞLİ TARAFTARLARI
25- Seattle Sounders
24- Celtic
23- Gana Milli Takımı
22- Meksika Milli Takımı
21- Türkiye A Milli Takımı
20- Brezilya Milli Takımı
19- Almanya Milli Takımı
18- İngiltere Milli Takımı
17- Hırvatistan Milli Takımı
16- Arjantin Milli Takımı
15- Liverpool
14- Galatasaray
13- İtalya Milli Takımı
12- İspanya Milli Takımı
11- Juventus
10- Newcastle United
9- Hamburger SV
8- Borussia Mönchengladbach
7- Arsenal
6- Schalke 04
5- Bayern Münih
4- Real Madrid
3- Barcelona
2- Manchester United
1- Borussia Dortmund