Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Listede Süper Lig'den sadece bir takım var

25 Mart 2024 10:59 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:01

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Dünyada en çok ilgi gören spor dalı futbol ateşli taraftarlarıyla daha zevkli hale geliyor. Ünlü spor haberleri sitesi Sports Brief, dünyanın en ateşli ve etkili taraftarlarını listeledi.

Kulüp ve milli takım düzeyinde 25 kulübün derlendiği listede Süper Lig’den bir takım yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN ATEŞLİ TARAFTARLARI

25- Seattle Sounders

24- Celtic

23- Gana Milli Takımı

22- Meksika Milli Takımı

21- Türkiye A Milli Takımı

20- Brezilya Milli Takımı

19- Almanya Milli Takımı

18- İngiltere Milli Takımı

17- Hırvatistan Milli Takımı

16- Arjantin Milli Takımı

15- Liverpool

14- Galatasaray



13- İtalya Milli Takımı

12- İspanya Milli Takımı

11- Juventus

10- Newcastle United

9- Hamburger SV

8- Borussia Mönchengladbach

7- Arsenal

6- Schalke 04

5- Bayern Münih

4- Real Madrid

3- Barcelona

2- Manchester United

1- Borussia Dortmund