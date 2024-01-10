Dzeko hat-trick yaptı! Süper Lig'de gol krallığı güncellendi

10 Ocak 2024 22:19 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:32

Süper Lig heyecanı, 2023-24 sezonunda da doruk noktasına ulaşıyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra, gol krallığı mücadelesi de büyük bir ilgi odağı haline geldi. İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum

Dzeko(Fenerbahçe) | 16 Gol

Icardi(Galatasaray) | 12 Gol

Mame Thiam(Kayserispor) |11 Gol

Szymanski(Fenerbahçe) | 9 Gol

Aytaç Kara(Kasımpaşa) | 9 Gol

Adam Buksa (Antalyaspor) | 8 gol

Mbaye Niang (Adana Demirspor) | 8 gol

Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 8 gol

Paul Onuachu (Trabzonspor) | 8 gol

BU SEZON EDİN DZEKO'DAN 2 HAT-TRİCİK

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Edin Dzeko, karşılaşmada 29 dakikada hat-trick yaptı. Konyaspor karşısında 11, 32 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, Fenerbahçe kariyerinde ikinci defa hat-trick yaptı. 37 yaşındaki oyuncu daha önce ligde oynanan Pendikspor karşılaşmasında rakip fileleri 3 defa havalandırmıştı.