Dzeko hat-trick yaptı! Süper Lig'de gol krallığı güncellendi
Süper Lig'in 2023-24 sezonunda gol krallığı güncellendi. İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum...
Süper Lig heyecanı, 2023-24 sezonunda da doruk noktasına ulaşıyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra, gol krallığı mücadelesi de büyük bir ilgi odağı haline geldi. İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum
Dzeko(Fenerbahçe) | 16 Gol
Icardi(Galatasaray) | 12 Gol
Mame Thiam(Kayserispor) |11 Gol
Szymanski(Fenerbahçe) | 9 Gol
Aytaç Kara(Kasımpaşa) | 9 Gol
Adam Buksa (Antalyaspor) | 8 gol
Mbaye Niang (Adana Demirspor) | 8 gol
Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 8 gol
Paul Onuachu (Trabzonspor) | 8 gol
BU SEZON EDİN DZEKO'DAN 2 HAT-TRİCİK
Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Edin Dzeko, karşılaşmada 29 dakikada hat-trick yaptı. Konyaspor karşısında 11, 32 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, Fenerbahçe kariyerinde ikinci defa hat-trick yaptı. 37 yaşındaki oyuncu daha önce ligde oynanan Pendikspor karşılaşmasında rakip fileleri 3 defa havalandırmıştı.