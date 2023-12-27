Eljif Elmas Napoli’den Leipzig'e transfer oldu! İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek para

27 Aralık 2023 19:35 - Güncelleme : 27 Aralık 2023 19:36

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, geçen sezon Serie A şampiyonluğu yaşadığı Napoli'den ayrıldı. Genç futbolcu Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu.

Eljif Elmas, kendisini Leipzig'e bağlayan kontrata imza attı. Kulüp, transferi resmen duyurdu. Yapılan açıklamada Eljif Elmas'ın sözleşme süresi de belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Eljif Elmas, Ocak ayında Leipzig kadrosuna katılacak. 24 yaşındaki on numaranın imza attığı sözleşmeye göre 2028 yılına kadar Leipzig forması giyecek.

FENERBAHÇE 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta sahanın transferinden 1.5 milyon euro bonus kazanacak.

https://twitter.com/RBLeipzig/status/1740040190205325619