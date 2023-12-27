Tgrt Haber
27 Aralık 2023 19:35 - Güncelleme : 27 Aralık 2023 19:36

Eljif Elmas Napoli’den Leipzig'e transfer oldu! İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek para

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, Eljif Elmas ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte Fenerbahçe’nin bu transferden kazandığı ücret

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Eljif Elmas Napoli’den Leipzig&#039;e transfer oldu! İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek para
Napoli, Leipzig

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, geçen sezon Serie A şampiyonluğu yaşadığı Napoli'den ayrıldı. Genç futbolcu Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu.

Eljif Elmas, kendisini Leipzig'e bağlayan kontrata imza attı. Kulüp, transferi resmen duyurdu. Yapılan açıklamada Eljif Elmas'ın sözleşme süresi de belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Eljif Elmas, Ocak ayında Leipzig kadrosuna katılacak. 24 yaşındaki on numaranın imza attığı sözleşmeye göre 2028 yılına kadar Leipzig forması giyecek.

FENERBAHÇE 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta sahanın transferinden 1.5 milyon euro bonus kazanacak.

https://twitter.com/RBLeipzig/status/1740040190205325619

 

Haberler>Spor>Eljif Elmas Napoli’den Leipzig'e transfer oldu! İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek para
NapoliLeipzig
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...