27 Aralık 2023 19:35 - Güncelleme : 27 Aralık 2023 19:36
Eljif Elmas Napoli’den Leipzig'e transfer oldu! İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek para
Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, Eljif Elmas ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte Fenerbahçe’nin bu transferden kazandığı ücret
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, geçen sezon Serie A şampiyonluğu yaşadığı Napoli'den ayrıldı. Genç futbolcu Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu.
Eljif Elmas, kendisini Leipzig'e bağlayan kontrata imza attı. Kulüp, transferi resmen duyurdu. Yapılan açıklamada Eljif Elmas'ın sözleşme süresi de belirtildi.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Eljif Elmas, Ocak ayında Leipzig kadrosuna katılacak. 24 yaşındaki on numaranın imza attığı sözleşmeye göre 2028 yılına kadar Leipzig forması giyecek.
FENERBAHÇE 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta sahanın transferinden 1.5 milyon euro bonus kazanacak.
https://twitter.com/RBLeipzig/status/1740040190205325619