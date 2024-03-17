Erden Timur'dan Galatasaray taraftarına Muslera müjdesi

17 Mart 2024 19:46 - Güncelleme : 17 Mart 2024 20:02

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Yeni sözleşmeler hakkında konuşan Timur'un açıklaması şu şekilde:

"Torreira ve Barış Alper ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Abdülkerim ile de anlaştık. Kaan Ayhan ile de bitmek üzere. Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda anlaşmak üzereyiz. "Kaptanımızla, çoğu koşulda anlaştık"

Hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da bizim için çok çok değerli. Bu oyuncuların hepsi değerli işler yapıyorlar. Kerem çok ciddi kaptanlık yapıyor, mücadele veriyor. Berkan geldi sonradan, herkese enerji verdi. Dries bu yaşta neler yapıyor. Çok ciddi kenetlenme var. O kadar mutluyum ki... Sonuçtan ötürü de değil. Bu insanların güzel kalplerinden ötürü çok mutluyum." ifadelerini kullandı.