Ergin Ataman İsrail tehdidine boyun eğmedi! Ben Türk'üm, bana hiçbir şey yapamazsınız...

26 Nisan 2024 01:03 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 01:28

Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken Ergin Ataman basın toplantısında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Ergin Ataman maç sonu yaptığı açıklamada, "Maccabi teknik ekibinden biri, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

3. MAÇ 30 NİSAN'DA

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.