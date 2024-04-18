18 Nisan 2024 12:50 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:52
Ergin Ataman'ın acı günü: Babası İbrahim Nuray Ataman vefat etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman hayatını kaybetti.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman vefat etti.
ACI HABERİ HİDAYET TÜRKOĞLU DUYURDU
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Türkoğlu, "A Erkek Milli Takım başantrenörümüz Ergin Ataman’ın babası İbrahim Nuray Ataman’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı