16 Mart 2024 00:52 - Güncelleme : 16 Mart 2024 00:54
Eski milli boksör Ertuğrul Ergezen vefat etti
Türkiye Boks Federasyonu, eski milli boksör Ertuğrul Ergezen'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Eski milli boksör Ertuğrul Ergezen'in vefat ettiği bildirildi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 1978 doğumlu Ergezen'in hayatını kaybettiği belirtilerek, "Eski milli boksörlerimizden Ertuğrul Ergezen'in vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Acılı yakınlarına başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." denildi.
91 kiloda Avrupa üçüncülüğü bulunan Ergezen, Atina 2004 Olimpiyat Oyunları'nda da yer almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı