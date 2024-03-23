EURO 2024 öncesi Macaristan’da Türkiye’den tatsız prova
Türkiye hazırlık maçında Macaristan’ın konuğu oldu. Karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı. Macaristan'ın golünü penaltıdan Szoboszlai attı.
EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan’a Puskas Arena’da konuk oldu. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Macaristan 46. dakikada Enes Ünal’ın elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Szoboszlai penaltı vuruşunda durumu 1-0’ getirdi. Milli takımımız golden sonra baskını artırsa da maçta dengeyi sağlayamadı. Mücadele Macaristan’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
ENES ÜNAL 1 YIL SONRA MİLLİ FORMAYI GİRDİ
A Milli Takımın hücum oyuncularından Enes Ünal yaklaşık 1 yıl sonra ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.
Ay-yıldızlı ekiple son maçını 28 Mart 2023'te Hırvatistan'a karşı oynayan Enes, İspanya'nın Getafe takımında forma giyerken yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
RIDVAN YILMAZ SAKATLANDI
A Milli Takımımız'da Rıdvan Yılmaz mücadelenin 26. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak yerini Mert Müldür'e bıraktı.
ARDA GÜLER 60. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Müsabakanın 60. dakikasında Enes Ünal'ın yerine Yusuf Yazıcı, Salih Özcan'ın yerine ise Arda Güler oyuna girdi.
İLK 11'LER
Macaristan: Gulasci, Balogh, Lang, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga.
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
6' Orkun'un ceza sahası dışından şutu az farkla yandan dışarıya gitti.
11' Macaristan takımından Dominik Szoboszlai sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.
19' İsmail Yüksek, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yaptı top dışarı çıktı.
25' Roland Sallai, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci Mert Günok kurtardı.
27' A Milli Takımımızda Rıdvan Yılmaz sakatlanarak oyundan çıktı. Yerini Mert Müldür'e bıraktı.
34' Macaristan takımından Barnabas Varga şansını denedi ancak top dışarı çıktı.
41' Ceza sahası içinde topla buluşan Orkun Kökçü, sol çaprazdan kaleye şut çekti, kaleci Peter Gulacsi kurtardı.
45' İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.