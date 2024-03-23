EURO 2024 öncesi Macaristan’da Türkiye’den tatsız prova

23 Mart 2024 00:38 - Güncelleme : 23 Mart 2024 00:55

Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi

Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi

EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan’a Puskas Arena’da konuk oldu. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Macaristan 46. dakikada Enes Ünal’ın elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Szoboszlai penaltı vuruşunda durumu 1-0’ getirdi. Milli takımımız golden sonra baskını artırsa da maçta dengeyi sağlayamadı. Mücadele Macaristan’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

ENES ÜNAL 1 YIL SONRA MİLLİ FORMAYI GİRDİ

A Milli Takımın hücum oyuncularından Enes Ünal yaklaşık 1 yıl sonra ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekiple son maçını 28 Mart 2023'te Hırvatistan'a karşı oynayan Enes, İspanya'nın Getafe takımında forma giyerken yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

RIDVAN YILMAZ SAKATLANDI

A Milli Takımımız'da Rıdvan Yılmaz mücadelenin 26. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak yerini Mert Müldür'e bıraktı.

ARDA GÜLER 60. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Müsabakanın 60. dakikasında Enes Ünal'ın yerine Yusuf Yazıcı, Salih Özcan'ın yerine ise Arda Güler oyuna girdi.

İLK 11'LER

Macaristan: Gulasci, Balogh, Lang, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.