EURO 2024'te favori takımlar belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki sıralaması
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda favori takımlar belli oldu, Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti.
EURO 2024 için tüm ülkelerde heyecan tavan yaptı. 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan EURO 2024 öncesi favori takımlar açıklanmaya başladı.
Goal Global, 14 Haziran-14 Temmuz arasında Almanya'da düzenlenecek turnuva için yaptığı değerlendirmede sıralama şöyle oluştu:
1- Fransa
2- Portekiz
3- Belçika
4- İngiltere
5- Almanya
6- İspanya
7- İtalya
8- Macaristan
9- Avusturya
10- Hollanda
11- Hırvatistan
12- Sırbistan
13- Türkiye
10 ŞEHİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.
Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.
DİĞER KAZANMA ŞANSI OLAN TAKIMLARIN LİSTESİ
24 - Gürcistan
23 - Arnavutluk
22 - Polonya
21 - Sırbistan
20 - İskoçya
19 - Romanya
18 - Slovenya
17 - Çekya
16 - İsviçre
15 - Slovakya
14 - Ukrayna