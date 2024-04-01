EURO 2024'te favori takımlar belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki sıralaması

01 Nisan 2024 16:05 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:13

EURO 2024 için tüm ülkelerde heyecan tavan yaptı. 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan EURO 2024 öncesi favori takımlar açıklanmaya başladı.

Goal Global, 14 Haziran-14 Temmuz arasında Almanya'da düzenlenecek turnuva için yaptığı değerlendirmede sıralama şöyle oluştu:

1- Fransa

2- Portekiz

3- Belçika

4- İngiltere

5- Almanya

6- İspanya

7- İtalya

8- Macaristan

9- Avusturya

10- Hollanda

11- Hırvatistan

12- Sırbistan

13- Türkiye

10 ŞEHİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

DİĞER KAZANMA ŞANSI OLAN TAKIMLARIN LİSTESİ

24 - Gürcistan

23 - Arnavutluk

22 - Polonya

21 - Sırbistan

20 - İskoçya

19 - Romanya

18 - Slovenya

17 - Çekya

16 - İsviçre

15 - Slovakya

14 - Ukrayna