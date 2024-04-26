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26 Nisan 2024 18:07 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:11

Eyüpspor’dan Arjantinli yıldız transferi! Görüşmeler başladı

Süper Lig’e yükselen Eyüpspor transfer çalışmalarına erken başladı. İstanbul temsilcisi Arjantinli yıldız oyuncu Manuel Lanzini ile görüşmelere başladı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Eyüpspor’dan Arjantinli yıldız transferi! Görüşmeler başladı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, gelecek sezon Süper Lig'de boy gösterecek. 2024-25 sezonunda güçlü bir kadro kurup Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Eyüpspor, uzun süre Süper Lig devlerinin de peşinde koştuğu Manuel Lanzini için devrede.

Eyüpspor’dan Arjantinli yıldız transferi! Görüşmeler başladı - 1. Resim

EYÜPSPOR, LANZINI İLE TEMASLARA BAŞLADI

TRT Spor'un haberine göre Eyüpspor, Manuel Lanzini ile oyuncunun maliyetine dair görüşmelerini sürdürüyor.

Pazarlıklarda istenen seviyeye gelinmesi durumunda İstanbul ekibi, Arjantinli yıldızla sözleşme imzalayacak.

Eyüpspor’dan Arjantinli yıldız transferi! Görüşmeler başladı - 2. Resim

SEZON BAŞINDA YUVAYA DÖNMÜŞTÜ

7 yıllık West Ham United macerası sonrası altyapısından yetiştiği River Plate'e dönen Manuel Lanzini'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 31 yaşındaki Lanzini'nin River Plate ile +1 yıllık opsiyonu da bulunuyor.

Kaynak: TGRT Haber
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