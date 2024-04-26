Eyüpspor’dan Arjantinli yıldız transferi! Görüşmeler başladı

26 Nisan 2024 18:07 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:11

Euro Club Index, Süper Lig'in 2023/24 şampiyonunu tahmin etti! ''102 puanla şampiyon olur''

Euro Club Index, Süper Lig'in 2023/24 şampiyonunu tahmin etti! ''102 puanla şampiyon olur''

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, gelecek sezon Süper Lig'de boy gösterecek. 2024-25 sezonunda güçlü bir kadro kurup Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Eyüpspor, uzun süre Süper Lig devlerinin de peşinde koştuğu Manuel Lanzini için devrede.

EYÜPSPOR, LANZINI İLE TEMASLARA BAŞLADI

TRT Spor'un haberine göre Eyüpspor, Manuel Lanzini ile oyuncunun maliyetine dair görüşmelerini sürdürüyor.

Pazarlıklarda istenen seviyeye gelinmesi durumunda İstanbul ekibi, Arjantinli yıldızla sözleşme imzalayacak.

SEZON BAŞINDA YUVAYA DÖNMÜŞTÜ

7 yıllık West Ham United macerası sonrası altyapısından yetiştiği River Plate'e dönen Manuel Lanzini'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 31 yaşındaki Lanzini'nin River Plate ile +1 yıllık opsiyonu da bulunuyor.