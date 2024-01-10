Fatih Karagümrük'ten Kayserispor'a farklı tarife! Maç sonucu: Fatih Karagümrük 4-1 Kayserispor
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Marcus Rohden'in "hat-trick" yaptığı mücadeleyi 4-1 kazanan İstanbul ekibi, 4 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Mondihome Kayserispor'u ağırlayan VavaCars Fatih Karagümrük, sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23, 38 ve 41 Marcus Rohden, 52. dakikada Kevin Lasagna kaydetti. Konuk ekibin mücadeledeki tek gülü ise 45+2'de Boa Morte'den geldi.
Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisini bitiren VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 20'ye çıkararak nefes aldı. İstanbul ekibi, Şota Arveladze ile il galibiyetini dfe almış oldu.
Üst üste 4. karşılaşmadan yenik ayrılan Mondihome Kayserispor ise 29 puanda kaldı.
MAÇIN ÖNEMLİ BİLGİLER
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli (Dk. 88 Emir Tintiş), Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Paoletti, Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 88 Samed Onur), Can Keleş (Dk. 70 Adnan Uğur), Lasagna (Dk. 76 Serdar Dursun)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 76 Hayrullah Erkip), Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Dk. 46 Mehmet Eray Özbek), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 80 Talha Sarıarslan), Boa Morte, Karimi (Dk. 69 Baran Ali Gezek), Thiam (Dk. 46 Ramazan Civelek), Bahoken
Goller: Dk. 23, 38 ve 41 Rohden, Dk. 52 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+2 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Mehmet Eray Özbek, Dk. 69 Hasan Ali Kaldırım (Mondihome Kayserispor)