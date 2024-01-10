Fatih Karagümrük'ten Kayserispor'a farklı tarife! Maç sonucu: Fatih Karagümrük 4-1 Kayserispor

10 Ocak 2024 20:15 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 20:23

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Mondihome Kayserispor'u ağırlayan VavaCars Fatih Karagümrük, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23, 38 ve 41 Marcus Rohden, 52. dakikada Kevin Lasagna kaydetti. Konuk ekibin mücadeledeki tek gülü ise 45+2'de Boa Morte'den geldi.

Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisini bitiren VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 20'ye çıkararak nefes aldı. İstanbul ekibi, Şota Arveladze ile il galibiyetini dfe almış oldu.

Üst üste 4. karşılaşmadan yenik ayrılan Mondihome Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ BİLGİLER

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli (Dk. 88 Emir Tintiş), Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Paoletti, Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 88 Samed Onur), Can Keleş (Dk. 70 Adnan Uğur), Lasagna (Dk. 76 Serdar Dursun)

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 76 Hayrullah Erkip), Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Dk. 46 Mehmet Eray Özbek), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 80 Talha Sarıarslan), Boa Morte, Karimi (Dk. 69 Baran Ali Gezek), Thiam (Dk. 46 Ramazan Civelek), Bahoken

Goller: Dk. 23, 38 ve 41 Rohden, Dk. 52 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+2 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Mehmet Eray Özbek, Dk. 69 Hasan Ali Kaldırım (Mondihome Kayserispor)