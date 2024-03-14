Fatih Terim Galatasaray efsanesini alıyor

14 Mart 2024 20:21 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:28

Süper Lig devi Galatasaray'da sene sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera 'yeni sözleşme imzalanacak mı' diye beklenirken tecrübeli kaleci için yeni bir seçenek ortaya çıktı.



Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in, Galatasaray'dan eski oyuncusu Muslera'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

Yeni Açık'tan Yakup Çınar yaptığı bir konuşmada, "Fernando Muslera sezon sonunda gidiyor. Ben ‘Dursun Özbek yönetimi mayısın sonunda yapılacak seçimde yine seçilir, 1+1 sözleşme verir.’ diye düşünüyordum. Bana şu söylendi: ‘Babası çağırıyor.’ Panathinaikos…” dedi.

GALATASARAY KARNESİ

Muslera, Galatasaray forması giydiği 13 sezonda 498 maça çıktı. Uruguaylı kaleci, bu mücadelelerde rakiplerin 530 golüne engel olamadı. Tecrübeli file bekçisi, 178 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray'da adını efsaneler arasına yazdıran Muslera, sarı kırmızılı kulüple 6 lig şampiyonluğu yaşadı. Fernando Muslera, 11 Ağustos 2011 tarihinde İtalyan ekibi Lazio'dan 6.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.