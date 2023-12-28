Fatih Terim için İstanbul'da 'Panathinaikos' buluşması! İşte aracı olan Türk

28 Aralık 2023 18:49 - Güncelleme : 28 Aralık 2023 19:07

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu. Sürpriz bir şekilde aniden Yunan ekibi ile anlaşan Terim, yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Stelyo Berberakis'in haberine göre; Yunan basınında Fatih Terim'in transferinde Acun Ilıcalı'nın büyük rolü olduğu belirtildi. Acun Ilıcalı, Yunanistan'da Survivor programını “Mr Survivor” adıyla SKAİ TV kanalına yapıyor. Kanalın ortağı ise aynı zamanda Panathinaikos'un sahibi Alafouzos.

PANATHİNAİKOS'UN SAHİBİ ACUN'UN EVİNDE BULUŞTU

İddiaya göre, geçen pazartesi günü İstanbul'a gelen Panathinaikos'un sahibi Yannis Alafouzos, Acun Ilıcalı ile evinde buluştu. Kısa bir süre sonra Fatih Terim de Acun Ilıcalı'nın evine geldi. Üçlünün yaptığı görüşmeler sonunda Fatih Terim'in Yunanistan'a transferi netlik kazandı.